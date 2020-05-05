Москва, , 08:10 — REGNUM С января по март 2020 года в России на вторичном авторынке было куплено 875 машин, что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Наиболее перепродаваемым авто на электротяге в РФ в первом квартале текущего года стал Nissan Leaf — на эту машину за указанный период времени пришлось 93% перепродаж от всех перепродаж данного рынка. Таким образом, за отчётный период в стране было перепродано 814 экземпляров Nissan Leaf. Это на 42% больше, чем год назад.

На втором месте по продажам на вторичном рынке модели Mitsubishi I-MiEV — 17 единиц. Третье место делят между собой Jaguar I-Pace (10 ед.) и Tesla Model S (10 ед.).

Напомним, немецкое тюнинг-ателье Brabus создало спортверсию электрокара Smart EQ Fortwo под названием Ultimate E. Специалисты компании увеличили производительность базовой модели автомобиля до 92 л. с.(на 11 л. с.).

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