Бейрут, , 18:29 — REGNUM Согласно плану правительства Ливана, представленному Международному валютному фонду, ближневосточная страна надеется получить дополнительно $10 млрд внешних заимствований в течение пяти лет для спасения экономики, 1 мая сообщает агентство Reuters.

Пока неизвестно, какой будет реакция МВФ на запрос ливанского правительства. В марте власти Ливана заявили о невыполнении обязательств по евробондам на $31 млрд, что привело к финансовому кризису и падению курса национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 мая премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об официальном запросе о помощи, направленном в МВФ.

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