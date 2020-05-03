Москва, , 12:49 — REGNUM Правительство России отменила временный запрет на вывоз средств индивидуальной защиты из страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Датированное 30 апреля постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ вступил в силу со дня подписания.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ввело временный запрет на вывоз средств индивидуальной защиты в начале марта.

Так, в перечень продукции, попавшей под временный запрет на вывоз, в частности, вошли бахилы, маски, бинты, вата и марля, медицинские перчатки и халаты, а также защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами.

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