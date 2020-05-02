Мадрид, , 16:54 — REGNUM Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что правительство выделит €16 млрд ($17,57 млрд) в фонд фонд восстановления экономики после эпидемии коронавируса, 2 мая сообщает агентство Reuters.

Фонд должен помочь властям испанских регионов справиться с последствиями эпидемии, которая уже унесла жизни более 25 тысяч граждан страны.

Ущерб экономике Испании из-за общенационального карантина также оказался огромным. Согласно прогнозу правительства, ВВП страны в 2020 году сократится на 9,2%.

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