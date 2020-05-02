Мадрид, , 00:51 — REGNUM Право выходить на прогулки и заниматься спортом на улице со 2 мая получили граждане Испании после ослабления ограничительных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса, сообщается на сайте правительства королевства.

Ранее разрешение на прогулки в сопровождении одного совершеннолетнего получили дети до 14 лет. Разрешение на физические упражнения распространяется на пределы того населенного пункта, в котором проживает человек. Прогулки можно проводить вдвоем, но в радиусе одного километра от дома.

Планируется, что новые послабления ограничений объявят с 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в Испании превысило 215 тысяч.

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