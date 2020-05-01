Минск, , 16:47 — REGNUM «В I квартале 2020 г. годовая инфляция в целом ускорилась в результате временного неблагоприятного воздействия внешних факторов», — констатировал Нацбанк Белоруссии в опубликованном 30 апреля обзоре о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов.

Повышение потребительских цен в марте составило 4,9% в годовом выражении при установленном на 2020 год целевом параметре не более 5%. Нацбанк Белоруссии считает, что ускорение годовой инфляции обусловлено динамикой базовой инфляции.

«Высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в экономике в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки обусловила рост инфляционных ожиданий субъектов хозяйствования. Экономическая активность замедлилась, сохранив при этом близкий к нейтральному характер по отношению к инфляционным процессам», — констатировал белорусский госрегулятор.

Он также отметил, что на ускорение базовой инфляции в I квартале повлияло, прежде всего увеличение потребительского спроса на продукты питания и товары первой необходимости. Таковое «было вызвано неопределенностью относительно будущей ситуации, связанной с введением многими странами ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19».

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В совокупности со снижением курса белорусского рубля, способствовавшему росту девальвационных и инфляционных ожиданий, эти два фактора обусловили ускорение базовой инфляции в марте до 4% процентов в годовом выражении.

Трендовая инфляция в годовом выражении за I квартал увеличилась на 0,2% до 3,8%. Средняя интенсивность прироста цен сложилась на уровне 3,9%.

«Это подтверждает ускоренный рост цен и тарифов большинства позиций потребительской корзины. Годовой темп прироста регулируемых цен и тарифов в марте 2020 г. составил 7,5 процента, что соответствует уровню декабря 2019 г. Наибольший вклад в их прирост в годовом выражении обеспечило повышение стоимости услуг ЖКХ, автомобильного топлива, услуг связи, услуг высшего образования, а также табачных изделий», — сказано в публикации.

Иначе говоря, наибольший вклад в прирост инфляции обеспечили белорусские госмонополии, госорганизации и подконтрольные государству субъекты хозяйствования, выпускающие подакцизные товары.

В публикации Нацбанка отмечено, что на потребительском рынке сохраняется опережающий рост цен на крупы (10,4%), а также молочные продукты (7,5%).

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Сокращение реального ВВП в I квартале на 0,3% госрегулятор связал с «сокращением выпуска в экспортно ориентированных отраслях». Нацбанк уточнил: «Временная приостановка экспорта продукции нефтеперерабатывающих предприятий вследствие существенных недопоставок российской нефти в страну, низкий объем экспорта калийных удобрений, а также снижение деловой активности в странах — торговых партнерах привели к сокращению чистого экспорта товаров и услуг в I квартале 2020 г. и выступили основными факторами замедления экономического роста в отчетном периоде».

Факторами поддержания потребления, а также давления на валютном рынке выступили высокий спрос на кредитные ресурсы, а также отток срочных рублевых вкладов населения. Повышенный чистый спрос способствовал «номинальному ослаблению национальной валюты и снижению степени переоцененности белорусского рубля в целом», отметили в Нацбанке.

В итоге за I квартал номинальное ослабление белорусского рубля составило к доллару США 7,8%, к евро — 7,4%, к российскому рублю — 3,7%. В этот период субъекты хозяйствования и население выступили чистыми покупателями валюты.

«В I квартале 2020 г. в результате изменения условий поставок нефти в страну, ослабления российского рубля в условиях резкого снижения стоимости нефти на мировых рынках, а также возросшего спроса на импортные товары наблюдалось поступательное увеличение спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке», — сказано в публикации Нацбанка Белоруссии.

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