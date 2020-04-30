Нарын, Киргизия, , 18:53 — REGNUM Азиатский банк развития намерен предоставить Киргизии $27,4 млн (более 2 млрд рублей) на реализацию программы развития сельского водоснабжения и санитарии в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики сегодня, 30 апреля.

В соответствии с ранее подписанными соглашениями, правительство Киргизии получит на эти цели грант специального фонда из средств АБР в размере $13,7 млн (более 1 млрд рублей) и кредит на такую же сумму.

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Займ будет предоставлен на 32 года, из которых 8 лет составит льготный период. Во время льготного периода процентная ставка составит 1% в год, а затем вырастет до 1,5% годовых.

Отмечается, что еще одним обязательным условием кредитного соглашения является софинансирование в размере $5,5 млн (405 млн рублей) со стороны правительства Киргизии. Эти деньги будут направлены на налоги и сборы, а также на поддержку реализации проекта.

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