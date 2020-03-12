Бишкек, , 15:39 — REGNUM В 2020 году из бюджета Киргизии на обслуживание государственного долга страны планируется направить около 28 млрд 818,8 млн сомов (28 млрд 253 млн рублей). Об этом сообщает министерство финансов республики.

На выплаты по внешнедолговым обязательствам киргизстанские власти намерены потратить 16 млрд 163,3 млн сомов (15 млрд 846 млн рублей). Из них по основной сумме — 11 млрд 834,6 млн сомов (11 млрд 602 рублей) и по процентам — 4 млрд 328,7 млн сомов (4 млрд 243 млн рублей).

На обслуживание внутреннего долга хотят израсходовать 12 млрд 655,5 млн сомов (12 млрд 407 млн рублей). В том числе по основной сумме — 8 млрд 562,3 млн сомов (8 млрд 394 млн рублей) и по процентам — 4 млрд 93,2 млн сомов (4 млрд 12 млн рублей).

В январе и феврале текущего года из республиканской казны уже направили на обслуживание госдолга 5 млрд 362 млн сомов (5 млрд 256 млн рублей). Из них по внешнему долгу — 1 млрд 655,5 млн сомов (1 млрд 623 млн рублей) и по внутреннему долгу — 3 млрд 706,5 млн сомов (3 млрд 633 млн рублей).

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