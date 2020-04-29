Лондон, , 19:14 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торговой сессии 29 апреля на Лондонской бирже — Brent уже возвращалась к отметке $25 за баррель, WTI поднималась в цене более чем на 30%.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на $1,50 (6,60%), до $24,24 за баррель. Ранее марка уже поднималась до $25,19 за баррель.

Июньские фьючерсы WTI подорожали на $3,61 (29,25%), до $15,95 за баррель. Ранее марка достигла сессионного максимума в $16,77 за баррель.

Читайте также: «Мы близки к пику сокращения спроса на нефть» — Новак