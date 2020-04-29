Москва, , 14:47 — REGNUM Мировая экономика приблизилась к прогнозируемому минимальному уровню спроса на нефть. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным по развитию топливно-энергетического комплекса.

«Можно констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25−30 млн баррелей в сутки относительно уровня прошлого года», — заявил Новак.

Также продолжается период беспрецедентной волатильности на мировой бирже.

«Продолжают заполняться хранилища нефти и нефтепродуктов, продолжается неопределённость, связанная со сроками восстановления мировой экономики. Яриким примером является торговля майскими фьючерсами», — указал он.