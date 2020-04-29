Москва, , 15:52 — REGNUM Рубль неплохо откликается на локальное улучшение внешнего фона и рыночных настроений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Пока праздновать точно нечего: меры самоизоляции в России продлены до 11 мая включительно, рынок нефти трещит по швам из-за кризиса перепроизводства и низкого спроса. Когда там начнут действовать соглашения ОПЕК+, если уже сейчас разгружать нефтетанкеры особенно и негде.

Пандемия в России до сих пор не вышла на пиковые значения заболеваемости, и это тоже должно держать инвесторов в напряжении. Но всем настолько надоело бояться, что все это как сдерживающий фактор уже не работает.

Доллар к середине дня снизился до 73,60 руб., но пока это мало что значит, краткосрочный коридор 74−76 руб. за доллар США пока остается пока актуальным.

Евро протестировал на прочность нижнюю границу торгового диапазона 80−82 руб. и спустился к 79,95. Евро может снизиться вплоть до 79,75, но, опять же, прежних рамок колебаний это все еще не отменяет.

Рынок застоялся, он готов действовать и считает себя устойчивым, но на самом деле это далеко не так», — считает эксперт.

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