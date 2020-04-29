Москва, , 13:32 — REGNUM Сейчас на валютном рынке относительно спокойная обстановка, даже несмотря на ряд негативных факторов, которые «давят» на валюту, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель IT-компании XCritical и международного IT-колледжа DevEducation Яков Лившиц.

«В качестве антикризисных мер Вашингтон использовал вброс ликвидности, что и вызвало вполне ожидаемое снижение доллара к курсу основных мировых валют. Однако затем ситуация развернулась: ряд мировых валют начал снижаться по отношению к доллару.

Вероятнее всего, сказалось ожидание рецессии во многих странах. Сейчас же наблюдается боковой тренд с колебаниями доллара то в одну сторону, то в другую. Однако эти колебания не настолько значительные и располагаются в пределах таких значений, на которые непрофессиональным трейдерам и простым гражданам можно вообще не обращать внимания.

Майские праздники серьезного влияния на валютные рынки не окажут — рынки продолжают работать, за исключением 1 мая. Никаких принципиальных колебаний в соотношении доллар-евро не будет, поэтому обычным людям нет повода задумываться о конвертации своих сбережений из одной валюты в другую.

Также не стоит «зацикливаться» только на одной валюте. Наиболее оптимальным и надежным вариантом для сбережений является отлаженная схема, которая работает на протяжении последних месяцев, а именно — диверсификация по трем валютам: рубль, доллар, евро.

Что касается валютного рынка и прогнозов на май, полагаю, что курс доллара в России может стабилизироваться в ближайшей перспективе до уровней 72−73 руб. за доллар, а в случае позитивных сценариев в экономике, и вовсе может уйти к уровням 68−69 руб. за доллар. А курс евро может пойти к 78 руб. за евро.

Безусловно, многое сейчас зависит от нефтяного рынка, от влияния пандемии на экономику развитых стран, но в целом, такой сценарий представляется наиболее вероятным», — считает эксперт.

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