Бишкек, , 13:50 — REGNUM Выпадения по таможенным и налоговым сборам, произошедшие из-за пандемии коронавируса, привели к тому, что бюджет Киргизии недополучил 10 млрд сомов (9,4 млрд рублей). Об этом сегодня, 29 апреля, на брифинге заявил вице-премьер министр Эркин Асрандиев.

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По словам высокопоставленного чиновника, проседание по таможенным платежам произошло после закрытия границ. Наиболее сильно на это повлияло прекращение поставок товаров из соседнего Китая, на который приходится 70% импорта.

Он также отметил, что после введения в самых крупных городах и некоторых районах Киргизии режима чрезвычайного положения в республике резко снизились показатели экономической деятельности местного бизнеса, что привело к значительному уменьшению налоговых поступлений.

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