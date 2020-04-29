Москва, , 10:06 — REGNUM Основные факторы, воздействующие сейчас и в ближайшие недели на курс рубля — ситуация с пандемией в мире, цены на энергоносители, действия ЦБ России и Минфина, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«Относительное укрепление рубля к доллару и евро в последние дни связано в основном с тем, что нефтяные цены приостановили падение марта-апреля, в мире число новых заражений коронавирусом не увеличивается. Это повышает спрос на рисковые активы, к которым относится и рубль. Есть вероятность, что и первая половина мая не будет сильным негативом для российской валюты. Длинные праздники мало повлияют на данные процессы.

Однако в дальнейшей перспективе до полугода станут постепенно проявляться очень негативные факторы для российской экономики. Цены на нефть, вероятно, долго останутся низкими, поскольку в ближайшие месяцы предложение нефти будет резко превышать спрос.

Пока это воздействие преодолевается обширными продажами валюты Центробанком из ФНБ и иных резервов. Однако крайне важно и то, что с мая по соглашению ОПЕК+ начнётся сокращение добычи нефти в России, которое должно составить порядка 2,5 млн барр./сутки. Это почти половина российского экспорта чёрного золота.

Кроме того, страны ОПЕК, и прежде всего Саудовская Аравия, целенаправленно вытесняют российскую нефть с её традиционных рынков сбыта, прежде всего, в Европе. Таким образом, будет физическое двукратное уменьшение продаж нефти, а не только сохранение низких цен на неё и на другие энергоносители.

А следовательно, произойдёт резкое уменьшение поступлений доходов в страну. Это крайне негативно для бюджета, общего состояния экономики. Учитывая и то, что практически половина потребительского рынка в России — импорт, поступление валюты необходимо и для поддержания потребления.

Уменьшение прихода средств от экспорта, снижение объёмов экономики из-за последствий пандемии, дефицит бюджета, постепенное исчерпание резервов, спрос на импорт — всё это будет, вероятно, ослаблять рубль», — пояснил эксперт.

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