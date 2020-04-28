Бишкек, , 22:39 — REGNUM Правительство Киргизии разработало план поэтапного возобновления экономической деятельности во время и после режима чрезвычайного положения, введенного в некоторых городах и районах страны из-за пандемии коронавируса. Об этом на заседании республиканского штаба заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По словам высокопоставленного чиновника, поэтапный порядок возобновления работы составлен с учетом его воздействия на эпидемиологическую ситуацию в республике.

«К примеру, в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности риски заражения ниже среднего. В сфере услуг риски высокие. Поэтому, полноценное возобновление деятельности предприятий сферы услуг на данном этапе небезопасно», — пояснил глава правительства.

В соответствии с планом, с 1 мая разрешат работать промышленным предприятиям, строительным компаниям, станциям техобслуживания автотранспорта, шиномонтажным пунктам, автомойкам, автопокрасочным мастерским, магазинам автозапчастей, интернет-магазинам, оптовым поставщикам стройматериалов, оптовым магазинам тканей и фурнитуры, зеленым рынкам, нотариусам, парикмахерским салонам, службам такси (при посадке не более двух человек).

С 11 мая возобновят работу микрофинансовые организации, страховые компании, агентства недвижимости, туристические агентства, занимающиеся бытовым обслуживанием населения фирмы, магазины и рынки стройматериалов, рынки автозапчастей, рынки тканей и швейных принадлежностей, автосалоны, автобусные и троллейбусные транспортные предприятия.

С 21 мая разрешат работать центрам обслуживания населения, бюро обмена валют, ломбардам, киоскам ремонта обуви, мебельным цехам, торговым центрам, вещевым рынкам и магазинам, авторынкам, частным репетиторам, СПА-салонам и частным баням.

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