Бразилиа, 27 апреля 2020, 23:23 — REGNUM Правительство Бразилии начало работу над комплексом мер для открытия экономики страны после карантина, 27 апреля сообщает агентство Reuters.
Сообщается, что правительством рассматривается, в частности, вопрос скорого возобновления футбольных матчей профессиональной лиги.
В министерстве экономики Бразилии отмечают, что правительственные меры по борьбе с кризисом помоги сохранить около 4 млн рабочих мест во время карантина.
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