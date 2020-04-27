Амман, , 22:58 — REGNUM В Иордании введены послабления карантинного режима, введенного более месяца назад из-за эпидемии коронавируса, 27 апреля сообщает агентство Associated Press.

«Мы надеемся ослабить все ограничительные меры с течением времени, когда угроза исчезнет» , — сообщил министр торговли и промышленности Иордании Тарик Хаммури.

В столице королевства разрешено перемещение на автомобилях с 08:00 до 18:00, частично возобновили работу общественный транспорт и такси.

Кроме того, в Иордании обещают в скором времени снять ограничения с большей части предприятий торговли, прежде всего предприятий малого бизнеса.

Аэропорты страны и пограничные переходы с Сирией, Ираком, Саудовской Аравией и Израилем по-прежнему закрыты.

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