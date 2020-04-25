Москва, , 07:36 — REGNUM Экономика России переживает не лучшие времена, но меры поддержки бизнеса, завязанные на ОКВЭД, нужно менять, считает руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она высказала опасение о том, что итогом декларативной поддержки предпринимательства может стать разорение и безработица.

ИА REGNUM: Евгения Станиславовна, как вы полагаете, достаточно ли в такое непростое коронавирусное время и кризис существующих мер господдержки предпринимательства?

Евгения Лазарева: Антикризисные направления поддержки предпринимательства и защиты прав граждан в РФ выбраны правильно, но их недостаточно. В основе логики поддержки предпринимателей лежит ОКВЭД — общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Он определяет виды деятельности, которые каждый предприниматель записывает в устав и декларирует в налоговой. У этого набора цифр есть коды и подкоды. И добавление в пострадавшие только тех отраслей, которые заявлены, это не совсем корректно.

Во-первых, среди пострадавшего сегмента есть те, у кого цифра ОКВЭД не сходится, и он уже оказывается отрезанным от поддержки. Во-вторых, у нас же как предприниматели живут? В уставе было записано много всего и не всегда основной вид или даже подвид соответствует основному виду деятельности. И признание пострадавшим только по основным видам ОКВЭД отрезает этого человека от поддержки. Это самая большая проблема, поэтому пострадавшим, особенно в бизнесе, который практически развалился у нас в стране. Нужно применять не только ОКВЭД, но и смотреть по изменению финансовых показателей.

ИА REGNUM: Что это может быть?

Евгения Лазарева: К примеру, взять показатели выручки в сравнении с предыдущими налоговыми периодами, резкое падение выручки. Именно это логика более чётко показывает, кто пострадал, а кто — нет. Потому что сейчас у нас все обращения предпринимателей связаны с просьбой: «Включите нашу отрасль в ОКВЭД». И это постоянное добавление оно не помогает предпринимателю, потому что каждый день — как последний. Любое ожидание и неполучение поддержки, оно направляет предпринимателя к банкротству.

Конечно, в такой ситуации в экономике, которая сложилась сейчас, такого кризиса не было никогда. И в мире никогда не было такого. И тут, конечно, нужны меры прямого действия. Когда мы говорим, что у нас есть отсрочка, мы представляем себе, что после такого продолжительного кризиса восстанавливаться бизнесу потребуется не месяц и не два, а год или даже три года. Потому что бизнес превратился в буквальном виде в стартап и всё нужно начинать заново.

И поэтому даже отсрочка мало поможет. Если говорят о субсидии в помощь сотрудникам выплатить зарплату — это правда хорошая субсидия — но она ограничена ОКВЭД. Если говорить о других мерах поддержки, к примеру — о кредитных каникулах (сейчас мы наблюдаем вал обращений по этому поводу), то опять всё упирается в ОКВЭД.

ИА REGNUM: А что касается мер поддержки населения?

Евгения Лазарева: Взять, к примеру, кредитные каникулы. При закредитованности граждан в целом по стране (средний размер кредита составляет более 300 тысяч рублей) ограничение стоит — в 250 тысяч рублей Тоже самое и с отсрочками по ипотечному кредитованию. По причине некорректных лимитов в банках идут отказы. По этим признакам помощь не получает гигантское количество тех, кто нуждается в поддержке. И это — не говоря уже о том, что действительно поможет бизнесу: каникулы, а не отсрочка. Тут без мер прямого действия не обойтись.

ИА REGNUM: Какие это могут быть меры прямого действия?

Евгения Лазарева: Это субсидирование, это не рассрочки, это настоящие налоговые каникулы. Есть подходы, когда говорят: «А давайте посмотрим, в прошлом году сколько налогов заплатил этот бизнес?» и давать по итогам рассмотрений беспроцентные ссуды. Это поможет такой компании выкарабкаться и помочь другой.

Думаю, что мы к этому придём, но посто главное прийти к этому вовремя, а не когда не останется компаний. Понятно, что у нас серьёзная ситуация, рубль падает, экономика неважная, но похоронить всё, что было сделано за последние десять лет будет не правильно.

Поддержав бизнес своевременно, а не декларативными мерами, мы получим тех людей, которые помогут восстановить всю страну дальше. А пока этого всего не видно, пока у нас на выходе — разорение и безработица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в связи с мировой эпидемией коронавируса в России принято решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно. В ходе правительственного совещания 15 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости оказания дополнительной поддержки бизнесу и населению.

В частности, речь идёт об оказании прямой безвозмездной помощи со стороны государства. Её объем для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

О том, что подходы к поддержке нужно менять говорила ранее и председатель РРОО «Ты не один!» Инна Чемеркина, организовавшая бесплатные консультации для населения.

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