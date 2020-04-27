Варшава, 27 апреля 2020, 10:15 — REGNUM Представители польского бизнеса прорабатывают различные варианты доставки украинских гастарбайтеров на сезонные работы в Польшу. Об этом заявил глава службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире телеканала TVP.
Инглот отметил, что из-за карантина и отъезда граждан Украины в Польше ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сельском хозяйстве. Без украинских гастарбайтеров Польша рискует потерять урожай.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Финляндия вывезла чартерным рейсом с Украины 200 сезонных рабочих. После прохождения 14-дневного карантина, они отправятся собирать клубнику.
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