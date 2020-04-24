Киев, , 08:29 — REGNUM С Украины в Финляндию отправился чартерный рейс с 200 сезонными работниками, сообщил 23 апреля телеканал «1+1».

Авиаперелёт организовали власти Финляндии по просьбе своих фермеров, которым нужны рабочие для проведения весенней посевной. Списки рабочих согласованы с министерством иностранных дел Украины, сказано в материале.

По прибытии в Финляндию, украинские трудовые мигранты пройдут двухнедельный карантин, а затем приступят к полевым работам. Всего планируют привлечь около тысячи граждан Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что некоторые страны, несмотря на пандемию коронавируса, просят прислать гастарбайтеров для проведения посевной, однако ранее украинские власти не давали чёткого ответа по данному вопросу.

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