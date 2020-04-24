Минск, , 17:24 — REGNUM Александр Лукашенко 24 апреля подписал указ № 146, согласно которому изменяется порядок перемещения через границу товаров для личного пользования. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Документ, в частности, отменяет месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг», — сказано в официальном комментарии.

Президентским указом отменена норма беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в постсоветскую республику наземным транспортом чаще раза в три месяца. Указ вступает в силу с 1 мая.

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Напомним, ограничение стоимости товаров в посылках из-за рубежа Александр Лукашенко ввёл 11 февраля 2016 года указом №40 — тогда беспошлинный ввоз международных посылок был ограничен 22 евро и 10 кг. Такие нормы дискриминировали граждан Белоруссии на пространствах Союзного государства и ЕАЭС. В итоге белорусские покупатели стали использовать различные «серые» схемы заказа товаров из Китая, США и других стран. В частности, заказы стали оформляться через российские «прокладочные» структуры.

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