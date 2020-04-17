Берлин, , 13:37 — REGNUM В марте 2020 года продажи легковых машин в ЕС составили около 853 077 авто, что на 51,8% меньше прошлогоднего результата. Об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

В АСЕА связывают низкие продажи с тем, что большая часть автосалонов начиная с середины марта была закрыта. За первый квартал 2020 года на европейском авторынке было продано 3 054 703 легковых авто — это на 26,3% меньше, чем год назад.

Согласно обзору АСЕА европейского автомобильного рынка за март 2020 года, наибольшее количество машин среди автопроизводителей в Евросоюзе было продано немецкой компанией Volkswagen. За месяц автопроизводитель реализовал в Европе 98 219 автомобилей. Это на 47,5% меньше, чем в прошлом году.

Вторую строчку в марочном рейтинге занимает Mercedes-Benz с результатом 55 473 проданных автомобиля. Здесь также наблюдается падение на 36,8%. Тройку лидеров замыкает ещё одна немецкая компания BMW — 55 041 авто (-40,5%).

На четвёртом и пятом местах соответственно автомобили брендов Audi (51 398 ед., — 43,8%) и Toyota (48 254 ед., — 36,6%).

Напомним, в марте 2020 года российский авторынок занял третье место по продажам в Европе.

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