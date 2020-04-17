Москва, , 12:52 — REGNUM По итогам марта 2020 года продажи лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России выросли до 8188 единиц по сравнению с прошлогодним уровнем — 8115 единиц. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

На первом месте в российском сегменте LCV автомобили компании ГАЗ. За первый месяц весны автолюбители приобрели 3551 лёгкий коммерческий автомобиль, что на 6,5% меньше прошлогоднего результата.

Автомобили Ford вышли на второе место. В марте текущего года дилерам удалось продать 928 моделей сегмента LCV. Это на 9% меньше, чем в марте прошлого года. Тройку лидеров замыкают коммерческие автомобили Ульяновского автозавода — 859 экземпляров (-30%).

Далее идут марки Lada (756 ед.; +75%) и Volkswagen (639 ед.; +22%).

Напомним, в феврале текущего года российские продажи новых легковых коммерческих машин составили 7,4 тыс. единиц (-8,1%).

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