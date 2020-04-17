Минск, , 10:04 — REGNUM Министерство финансов Белоруссии объявило премаркетинг выпусков государственных облигаций на российском финансовом рынке, сообщается 17 апреля в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Минфин совместно с «Газпромбанком», «Совкомбанком», «Финансовой корпорацией Открытие» и соорганизатором эмиссии Евразийским банком развития объявил премаркетинг на общую сумму 10 млрд рублей сроком обращения пять лет.

В ведомстве уточнили, что в ближайшие две недели будут проведены консультации с потенциальными инвесторами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз по перспективам белоруской экономики и теперь прогнозирует сокращение ВВП Белоруссии на 6% по итогам нынешнего года.

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