Минск, , 16:54 — REGNUM Международный валютный фонд пересмотрел свой прогноз по перспективам белоруской экономики и теперь прогнозирует сокращение ВВП Белоруссии на 6% по итогам нынешнего года. Об этом говорится в опубликованном 14 апреля докладе фонда World Economic Outlook.

По оценкам экспертов МВФ, в нынешнем году официальному прогнозу властей Белоруссии не суждено сбыться. На ухудшение прогноза фонда, ранее исходившего из возможности роста ВВП Белоруссии на 0,3%, повлияли данные по пандемии, охватившей также и Белоруссию.

В 2021 году МВФ прогнозирует рост экономики постсоветской республики на 3,5%. Произойдёт это на фоне роста экономики России на те же 3,5%.

В нынешнем году МВФ прогнозирует падение российского ВВП на 5,5%, а мирового — на 3%. Россия — основной экономический партнёр Белоруссии.

Оценивая тенденции в экономике Белоруссии, МВФ прогнозирует в 2020 году рост безработицы до 2,3%. Будет расти и инфляция — в 2020—2021 на уровне 5,6%.

Ранее ухудшение экономического прогноза по Белоруссии констатировал Всемирный банк. По его прогнозу, ВВП Белоруссии в 2020 году будет снижен на 4%, а в 2021 году вернётся в зону роста с положительной отметкой 1%.