Москва, , 08:04 — REGNUM Торги на Мосбирже 16 апреля открылись снижением по иностранным валютам. Наибольший рост рубль показал против британского фунта (+1,7%) и единой валюты (+1.6%) на фоне их ослабления на рынке Форекс и роста повышения мировых фондовых индексов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,89%, до 74,15 руб., евро/рубль — на 1,6%, до 80,35%.

Европейский фондовый рынок вырос, так как число смертей от коронавируса за день в Испании и Италии уменьшилось, что стало ещё одним признаком прохождения пика.

Укрепление рубля было сдержанным, поскольку индекс доллара достиг недельного максимума 100,30 пунктов. Инвесторы уходили в безопасные активы после выхода еженедельных данных по безработице в США, отразивших обращение 21 млн американцев за пособием по безработице в прошлом месяце.

Сегодня, 17 апреля, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $28,31. ОПЕК понизила прогноз по спросу на нефть в 2020 году на 6,9 млн баррелей в день. Низкий спрос на нефть и нефтепродукты сохранится пока страны не расправятся с коронавирусом и не возобновят экономическую активность.

Цена на нефть стабилизировалась выше $27 за баррель. Учитывая, что в России начался налоговый период, в ближайшее время рубль сохранит боковое движение около уровня 73,73 руб. Поддержка на 72,70 руб.

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