Москва, , 15:55 — REGNUM Рубль 16 апреля днем выглядит молодцом в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«С одной стороны, интервенции ЦБ и действия Минфина сглаживают часть валютной волатильности и позволяют «россиянину» вести себя более предсказуемо.

С другой стороны, сырьевой рынок сегодня закрывает вчерашний провал в ценах, и это хорошо для нацвалюты. Факты не изменились: запасы нефти в США растут слишком быстро, а спрос в мире падает, и это негативно для нефтяных котировок само по себе. Но рублю это удается локально игнорировать.

Доллар США при весь при этом оставляет за собой потенциал роста хотя бы потому, что у инвесторов не так уж и широк арсенал безопасных активов, а гринбек — один из них.

Американская валюта пока торгуется около 74,23 руб. и может двигаться в пределах 74−76 руб. Для евро актуален диапазон колебаний в рамках 80−82 руб.

Сильный рубль России сейчас не нужен совершенно — в бюджете дефицит, объем продаж нефти упадет всерьез и надолго, а девальвированная национальная валюта оставляет больше шансов на стабилизацию показателей бюджета, чем что-то другое», — полагает эксперт.

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