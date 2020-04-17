Ашхабад, , 00:14 — REGNUM Представители туркменского правительства посредством видеосвязи обсудили с генеральным секретарем международного бюро выставок Димитрием Керкентзесом проблемы, которые могут возникнуть при создании первой в Туркмении виртуальной выставки, передает «Туркменистан сегодня».

Туркменские чиновники попросили главу МБВ предоставить им экспертов-консультантов, которые могли бы оказать помощь при реализации проекта создания онлайн-экспозиции товаров и услуг Туркмении.

Также они пригласили Керкентзеса принять участие в работе международной конференции «Политика нейтралитета и ее роль в обеспечении международного мира, безопасности и устойчивого развития», которая пройдет в конце года в столице Туркмении.

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