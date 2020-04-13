Ашхабад, , 19:26 — REGNUM Вице-премьер-министр Чары Гылыджов отчитался перед президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым о планах по созданию виртуальной выставки туркменских товаров и услуг. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам высокопоставленного чиновника, в последние годы виртуальные экспозиции широко распространились в интернете, поскольку положительно влияют на развитие бизнеса, а также способствуют расширению не только внутреннего, но и внешнеторгового товарооборота.

Он отметил, что первоначально онлайн-выставка будет содержать данные о предприятиях и организациях Туркмении, об их товарах и услугах, а также об экономических достижениях страны.

Подводя итог, вице-премьер Гылыджов заявил о том, что разработкой виртуальной экспозиции займутся местные IT-специалисты совместно с представителями торгово-промышленной палаты Туркмении.