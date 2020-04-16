Санкт-Петербург, , 18:59 — REGNUM Снижение ипотечной ставки до 2% на 2−3 года оказало бы существенную помощь строительной отрасли и повлияло бы на миллионы людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор СРО «Объединение строителей Петербурга» Алексей Белоусов.

Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин предложил снизить ипотечную ставку до 6,5% годовых на покупку нового жилья по цене до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Петербурге до 1 ноября 2020 года. Остальное будет субсидироваться государством.

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«Мы на этой неделе обращались с просьбой снизить ипотечную ставку до 2% по всей стране. На это, по нашим подсчетам, требовалось бы около 250−300 млрд рублей в год исходя из строящихся объемов. Это был бы действительно такой революционный шаг, который бы поддержал отрасль очень серьезно», — сказал Алексей Белоусов.

Впрочем, он назвал даже менее значительное снижение ипотечной ставки с 9% до 6,5% «большим плюсом и серьезной поддержкой».

«Конечно, когда мы обращаемся, мы просим по максимуму и полагаем, что возможности и Фонда национального благосостояния, которые декларируются, и других ресурсных моментов, которые есть у правительства, на позволяют изыскать сумму на два-три года, которая была бы не больше 1 трлн рублей. Нам бы удалось сохранить очень большое количество рабочих место, не допустить банкротства застройщиков и иметь прежние объемы стройки, которые были заданы указом президента», — заметил Белоусов.

По разным подсчетам, в отрасли прямо задействовано несколько миллионов человек, подчеркнул он.

«Это серьезная армия, которую необходимо поддерживать. Тем не менее, считаю, что без сомнения объявленное снижение позитивно скажется на отрасли — строители ждали таких сигналов от власти», — добавил Белоусов.

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