Ново-Огарево, Московская область, , 18:13 — REGNUM Идею запуска льготной программы ипотеки поддержал президент России Владимир Путин 16 апреля в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу с целью поддержки граждан, а также строительной отрасли. С помощью данной программы люди получат при участии государства дополнительную возможность для улучшения своих жилищных условий.

В рамках льготной ипотечной программы будет действовать пониженная ставка, она составит 6,5% годовых для покупки жилья комфорт-класса, стоимостью до 3 млн рублей в регионах и до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

За льготным ипотечным кредитом можно будет обратиться до 1 ноября 2020 года, при этом пониженная ставка по такому кредиту будет действовать весь срок ипотеки.

Глава государства поручил правительству в кратчайшие сроки обеспечить запуск этой программы и уточнил, что, по предварительным оценкам, на реализацию этой программы потребуется около шести млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало про меры поддержки строительной отрасли в России, о которых рассказал президент РФ Путин в ходе совещания по вопросам развития строительной отрасли.

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