Пекин, , 10:43 — REGNUM Для того, чтобы помочь восстановиться автомобильной отрасли, пострадавшей от эпидемии коронавируса, власти некоторых китайских провинций стали доплачивать за покупку новых машин. Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, если раньше за первый квартал в КНР удавалось реализовать до шести млн авто, то в нынешнем году этот показатель составил только 3,7 млн единиц.

В Ассоциации автомобильных производителей Китая (CAAM) на данный момент стремятся выйти на прежний уровень продаж. Так, в Пекине ввели субсидии на приобретение гибридных и электрифицированных автомобилей. А региональные власти ввели доплаты за покупку автомобилей доходящие до 1400 долларов (104 тысячи рублей).

Напомним, реализация машин в Китае в первый весенний месяц 2020 года упала на 43% по сравнению аналогичным периодом 2019 года — до 1,43 млн единиц.

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