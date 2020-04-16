Вашингтон, , 10:02 — REGNUM К концу 2020 года мировые продажи электрокаров могут составить 1,3 млн единиц, снизившись на 43% по сравнению с 2019 годом. Об этом в своём исследовании сообщает компания Wood Mackenzie.

Основной причиной снижения объёма продаж электромобилей в мире является пандемия нового коронавируса. Ещё одной причиной плохих продаж таких авто, по мнению специалистов Wood Mackenzie, является возможная отсрочка обновления автопарков электрокаров автопроизводителей в связи с падением цен на нефть.

Вместе с тем аналитики предполагают, что темпы спроса на электромобили в КНР восстановятся до уровня прошлого года к ноябрю 2020 года, а в Европе — к декабрю текущего года. А вот спрос на авто с электромотором в Соединённых Штатах, как ожидается, к концу текущего года будет меньше показателя за 2019 год на 30%.

Напомним, в 2019 году мировой объем продаж машин с электромотором приблизился к 2,2 млн единиц.

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