Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Петербургское Законодательное собрание одобрило законопроект об освобождении от арендной платы городского имущества. Какие именно предприятия смогут воспользоваться льготой, определит правительство города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочее окно в «Макдоналдсе» в центре Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов» был внесен губернатором Александром Бегловым. В среду, 15 апреля, его поддержали в первом чтении. Ожидается, что сегодня же будет объявлено внеочередное заседание городского парламента, чтобы документ сразу приняли в целом.

Несмотря на многочисленные замечания и пожелания оппозиционных депутатов, на поправки снова дали только одну минуту.

Согласно документу, обозначение периода, на который предприятия освободят от аренды, отдали на откуп чиновникам. Скорее всего, от аренды могут освободить с 1 апреля до 30 июня 2020 года, так как это «корреспондируется с предоставлением мер поддержки на федеральном уровне».

Под льготы подпадут те предприятия малого и среднего бизнеса, которые заключили договоры аренды на землю, нежилой фонд или павильон до 13 марта 2020 года — то есть до момента введения режима повышенной готовности.

Кого именно будут освобождать, тоже неизвестно, это определит Смольный. Предполагается, что к ним могут отнести предприятия в сфере культуры, спорта, туризма, общепита, образования, транспорта, а также гостиничный бизнес.

Глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин уточнил, что помощь будет оказана только компаниям, перечисленным в реестре малого и среднего бизнеса.

Приняв такой закон, Смольный поможет бизнесменам в перечисленных отраслях совокупно сэкономить только 200−300 млн рублей.

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