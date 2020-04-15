Москва, , 15:59 — REGNUM Цена нефти сорта Brent 15 апреля с утра упорно идёт вниз. К вечеру цены на нефть опустились ниже $31 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Это связано с целым рядом факторов. Во-первых, нефтяники Техаса вчера на совещании с нефтяным регулятором штата отказались сокращать добычу нефти, мотивировав это решение естественным сокращением производства.

Позднее американское минэнерго США официально заявило, что американские нефтедобытчики не намерены участвовать в сделке по сокращению добычи.

Во-вторых, Саудовская Аравия на спотовом рынке по-прежнему продолжает демпинговать и предлагать скидки покупателям из Европы и США. А в-третьих, нефтехранилища в мире по-прежнему переполнены.

О первых результатах действия соглашения ОПЕК+ можно будет говорить только в середине или даже в конце мая. Цена Brent краткосрочно может вернуться на уровни в $28−29 за баррель, но, скорее всего, долго там не останется.

Однако и рост до $35 пока выглядит верхним пределом. Сегодня ожидается цена на нефть Brent в интервале $30−33 за баррель», — полагает эксперт.

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