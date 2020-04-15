Москва, , 12:43 — REGNUM Ситуация на рынке нефти складывается не лучшим образом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Международное энергетическое агентство (МЭА) 15 апреля опубликовало прогноз падения спроса на нефть в апреле на 29 миллионов баррелей в сутки до минимума с 1995 года.

Также акцентировало внимание на том, что текущее сокращение в рамках ОПЕК+ не сможет в полной мере остановить краткосрочное падение рынка.

На этом фоне нефть марки Brent уже торгуется ниже $29 за баррель. В рамках текущей технической картины котировки вполне могут вернуться к минимуму $21,65 за баррель.

Также ситуацию омрачает тот факт, что несмотря на новый пакт ОПЕК+, саудиты в начале недели опубликовали прайс-лист на май, в котором ясно дали понять, что заканчивать «ценовую войну» не планирует.

Фактически Эр-Рияд оставил в силе беспрецедентные скидки на отгрузку в Северо-Западную Европу и увеличил их для поставок в Средиземноморье и Азию», — пояснил эксперт.

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