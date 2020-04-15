Москва, , 15:55 — REGNUM Российский рубль 15 апреля получил не самый приятный сюрприз от МЭА и рынка нефти, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз по спросу на черное золото в 2020 году, согласно которому потребность мира в энергоносителях упадет до рекордных минимумов.

Это сводит на нет все усилия ОПЕК+ по стабилизации сырьевого предложения и создает предпосылки для закрепления нефти в пределах $30−35 за баррель нефти марки Brent надолго.

Черное золото устремилось вниз, падая внутри дня более чем на 4%. Рубль отправился следом. Доллар США восстановился к 73,90 руб. и вполне может подняться локально до 74,00−74,25 руб.

Долгосрочный торговый диапазон в паре доллар/рубль остается без изменений в пределах 70−77 руб. Для евро, который сейчас стоит около 80,75 руб., ближайшая перспектива движения заключена в рамки 80−84 руб.», — предполагает эксперт.

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