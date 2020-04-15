Москва, , 12:36 — REGNUM С начала апреля рубль практически каждый день методично укреплялся, возвращал утраченные позиции. В результате курс доллара опустился в общей сложности с 78,50 руб. вплоть до отметки в 72 руб. 75 коп в какой-то момент к вечеру 14 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Петр Пушкарев.

«Однако по многим признакам, такое снижение курса доллара было, пожалуй, несколько избыточным и слегка преждевременным. А происходило оно отчасти на волне заключения новой всемирной нефтяной сделки, да вот только сокращение добычи не помогает ценам подняться. И они, наоборот, снова сползли вниз с $32−34 до $27−28 за баррель. Потому что сырьевые рынки определяются пока что исключительно спросом, а спрос по-прежнему «ниже плинтуса», пока крупнейшие экономики закрыты на карантин.

Второй же, и на самом деле главной движущей силой для подъёма рубля был мощный отскок широкой корзине мировых валют выше по отношению к доллару. Это и евро, и фунт, и австралийский доллар, и даже иена — которые заметно воспряли духом после мартовской суперраспродажи, когда на волне биржевых обвалов всем массово требовались доллары для затыкания финансовых дыр и просто для защиты от лишних рисков.

В какой-то же момент рынки как бы «вспомнили» о свеженапечатанных более чем $6 трлн Федрезервом США. Но механизмы ослабления доллара на мировых рынках работают, только пока поднимаются вверх биржи. А сегодня сразу с открытия они присели, и доллар одновременно начал набирать позиции именно на мировых рынках снова.

Пока загадывать сложно, но на этой волне доллар вполне может быстро вернуться к росту, в район 75 рублей и выше, а новое укрепление рубля в ближайшие дни маловероятно. Риски спада на мировых биржах, как и резкий рост числа инфицированных в России, когда последние сутки принесли неприятный рекорд в 2774 случая, а это создаёт перспективу действия карантинных мер в России уже как минимум до середины мая — никак не способствует позитиву для российской валюты.

15 апреля ослабление рубля ещё может сдержать запланированный на середину дня аукцион по ОФЗ Минфина. Прошлый аукцион успешно состоялся, спрос на ОФЗ с постоянным доходом достигал 50 млрд руб, и только нежелание Минфина давать инвесторам доходность выше 6.5% годовых ограничило фактическое размещение величиной в 16,465 млрд руб. Но после того, как аукцион уже пройдён, рубль может накрыть новая волна слабости», — считает эксперт.

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