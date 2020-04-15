Москва, , 10:37 — REGNUM Держатели бумаг российской компании «Газпром» могут не получить выплаты по еврооблигациям в евро. О риске утраты такой возможности компания уже предупредила своих инвесторов. Об этом говорится в меморандуме к размещённым 8 апреля пятилетним еврооблигациям на 1 млрд евро, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на первого вице-президента Газпромбанка, который является одним из организаторов сделки, Дениса Шулакова.

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Отмечается, что это первая подобная сделка российских компаний после начала эпидемии коронавируса в Европе. Как уточнил Шулаков, решение о размещении еврооблигаций было молниеносным — встреч с инвесторами не было, а на сбор заявок ушло всего 4,5 часа.

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Что касается выплат инвесторам, в случае утраты возможности их осуществления в евро, Газпром предусмотрел «альтернативную валюту платежа». Это может быть фунт стерлингов или швейцарский франк. При невозможности использовать и их тоже платежи могут быть произведены в рублях.

Возможность возникновения подобных форс-мажорных обстоятельств «Газпром» связывает с «негативным экономическим развитием и условиями на рынках», где компания работает.