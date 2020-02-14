Москва, 14 февраля 2020, 05:03 — REGNUM Переговоры с европейскими покупателями, касающиеся поставок дополнительных объемов газа, ведет компания «Газпром», 13 февраля сообщила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова в рамках Дня инвестора компании.
По ее словам, «Газпром» планирует увеличивать поставки за счет снижающегося объемов добычи голубого топлива в самой Европе.
Бурмистрова добавила, что на европейском рынке наблюдается устойчивый спрос и компания рассчитывает нарастить экспорт в нуждающиеся страны на десятки млрд кубометров.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Елена Бурмистрова заявила, что «Газпром» приостановила переговоры по новым маршрутам поставок газа в Китай из-за ситуации с распространением коронавируса.
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