Москва, , 10:02 — REGNUM Рубль продолжает укрепляться, несмотря на снижение нефтяных котировок и негативную динамику валют развивающихся стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Показывать лучшую динамику, чем другие развивающиеся и сырьевые инструменты, ему помогают операции ЦБ РФ, который ежедневно продает валюту из резервов почти на 175 млн долларов.

Кроме того, уже скоро стартует налоговый период: на последней неделе апреля экспортерам предстоит совершить самые крупные выплаты — налог на прибыль и НДФЛ. Таким образом, курс начнет получать дополнительную поддержку в самое ближайшее время.

Наблюдается позитивная реакция и на внешние факторы. Китайский экспорт в марте сократился на 6,6% по сравнению с предыдущим годом, однако, оказался выше чем в феврале и в целом превысил средние ожидания аналитиков.

Данная тенденция свидетельствует о существенных успехах страны в области борьбы с коронавирусом и вселяет надежду на скорое восстановление экономики Китая. Некоторая смена настроений наблюдается и по США.

В стране происходит затухание темпов распространения коронавируса, а десяток губернаторов договорились о совместных действиях для постепенного снятия карантина и возобновления экономической активности. Ожидается курс рубля вблизи отметки в 73 за доллар», — полагает эксперт.

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