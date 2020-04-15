Москва, , 08:12 — REGNUM Торги на Мосбирже 14 апреля открылись снижением по доллару и евро. Рубль торговался в плюсе до закрытия торгов, несмотря на падение цен на нефть на 5,6%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Его укрепление обусловлено общим падение курса доллара и ростом фондовых индексов. Доллар продавали на фоне улучшения ситуации в мире с пандемией коронавируса.

Пара доллар/рубль снижалась до 72,72 руб. Торги по рублевым парам 14 апреля закрылись снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,83%, до 73,00 руб., евро/рубль — на 0,21%, до 80,16 руб.

Австрия объявила о смягчении карантина и обнародовала план постепенного открытия магазинов, отелей и школ. Италия, Испания и Германия тоже начали предпринимать небольшие шаги, чтобы вновь запустить свою экономику. В этих странах тоже отмечается сокращение темпов прироста новых случаев заражения.

Китай заявил, что он одобрил три вакцины против коронавируса для клинических испытаний. Помимо вакцин отмечаются неплохие данные о состоянии торгового баланса в Китае.

Сегодня, 15 апреля, баррель Brent стоит $29,95. Учитывая, что фьючерс на sp500 снижается, то есть вероятность, что рынок откроется небольшим ростом по паре доллар/рубль. Общий же настрой участников рынка сохраняется на укрепление рубля до 72 руб.

Читайте также: Рубль пользуется внешним затишьем и укрепляется