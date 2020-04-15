Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Срочную финансовую помощь в размере $389 млн для преодоления последствий распространения коронавируса направит Международный валютный фонд (МВФ) в Сальвадор. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе организации.

«Финансовая помощь от МВФ через инструмент быстрого финансирования обеспечит необходимую ликвидность, которая поддержит власти (Сальвадора) в противостоянии кризису», — говорится в заявлении МВФ.

Отмечается, что жёсткие меры для предотвращения распространения коронавируса в Сальвадоре приняты в начале февраля, ещё до того, как был выявлен первый случай заражения. Таким образом, полагают в МВФ, эти меры могут негативно сказаться на экономической ситуации в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент Сальвадора Найиб Букеле распорядился отменить все пассажирские авиарейсы в Сальвадор из-за угрозы распространения нового коронавируса. Поводом для этого стал инцидент в Мексике, которая якобы позволила десяткам заболевших COVID-19 вылететь в Сан-Сальвадор.

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