Сан-Сальвадор, , 06:13 — REGNUM Первый случай заражения коронавирусом нового типа официально подтвержден в Сальвадоре, заявил президент страны Найиб Букеле по государственному телевидению.

«Официально в Сальвадоре есть зараженный коронавирусом», — заявил он.

Букеле добавил, что первым пациентом стал гражданин Сальвадора, недавно посещавший Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта президент Сальвадора Найиб Букеле распорядился отменить все пассажирские авиарейсы в Сальвадор из-за угрозы распространения нового коронавируса. Поводом для этого стал инцидент в Мексике, которая якобы позволила десяткам заболевших COVID-19 вылететь в Сан-Сальвадор.

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