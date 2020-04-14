Москва, , 15:55 — REGNUM Российский рубль 14 апреля днем выглядит уверенно в паре с долларом и евро, так как внешний фон оценивается как нейтральный, а рисков на текущий момент минимум, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«У рубля, похоже, формируется естественный иммунитет к коронавирусу, а все эмоции нефти уже заложены в котировки отечественной валюты.

К середине дня доллар США торгуется по 73,16 руб. и может отступать вплоть до 73,00 руб. Будет ли доллар дешевле 73 руб. Да, не исключено. Но потенциал для снижения курса американской валюты практически исчерпан. Евро ушел под планку в 80,0 руб. и может отступать к 79,50.

На мировых рынках капитала практически нет новостей, и волатильность движения основных активов заметно снизилась. Вполне возможно, что рубль активно пользуется этим фактором для восстановления позиций.

Однако вряд ли стоит ожидать, что «россиянин» сейчас окрепнет заметнее и вновь окажется устойчивым и непоколебимым.

На фоне фундаментально дешевой нефти российским властям нужно будет компенсировать дефицит бюджета, и сделать это девальвацией нацвалюты проще всего», — считает эксперт.

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