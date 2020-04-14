Москва, , 12:28 — REGNUM Рубль постепенно продолжает укрепляться. На стороне национальной валюты 14 апреля оптимизм глобальных рынков на фоне публикации внешнеторговой статистики КНР, а также появления признаков замедления пандемии в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Падение показателей объема импорта и экспорта в КНР оказались не столь значительными как ожидали аналитики.

В Штатах за последние сутки резко сократилось число погибших от коронавируса. Плюс несколько губернаторов договорились о координации своих действий для постепенной нормализации своих экономик по мере появления все большего числа признаков ослабления пандемии.

В свою очередь после стабилизации на отечественном валютном рынке, в поле зрения инвесторов снова возвращаются налоговые периоды. 15 апреля в России стартует очередной период налоговых выплат, однако его пик придется на последнюю неделю месяца.

Валютная пара доллар/рубль торгуется в рамках нисходящего тренда. Сегодня котировки обновили минимум вчерашнего дня, однако остаются выше отметки 72,92, которая является ближайшей целью. Пробой этого уровня также подтвердит дальнейшее движение вниз пары доллар/рубль». — полагает эксперт.

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