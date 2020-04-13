Бишкек, , 21:56 — REGNUM Газпром поднял на 15% тарифы для населения Киргизии — с 15,3 до 17,6 сома (с 14,5 до 16,7 рубля) за кубический метр. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Также на 14% выросли расценки на голубое топливо для киргизстанских предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций — с 18,7 до 21,3 сома (с 17,7 до 20,2 рубля) за кубометр.

В Газпроме рост тарифов объяснили увеличением официального курса доллара США, который в марте 2020 года был равен 69,8 сома за $1, а по состоянию на 1 апреля достиг 82,2 сома за $1.