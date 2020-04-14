Москва, , 12:34 — REGNUM Стали известны некоторые значения макроэкономических индикаторов за первый квартал, которые, как ожидалось, не порадовали. Если это может утешить, результаты других крупных экономик, вероятно, будут не лучше, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Прямые иностранные инвестиции в нефинансовом секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года. Значение портфельных инвестиций составило минус $1,2 млрд. В первом квартале прошлого года наблюдался приток — $6,8 млрд.

Отток средств с развивающихся рынков, который всегда традиционен при падении фондовых рынков США, конечно, не стал сюрпризом. Его однозначно стоит рассматривать как временное явление.

Обнуление ставок Федрезервом и масштабный вброс ликвидности должны поднять котировки до конца года. Прежде всего, это касается фишек с максимальной капитализацией free float — Газпром, «Лукойл», Сбербанк и т.д. Индекс Мосбиржи может даже переписать исторический максимум.

А вот обнуление прямых иностранных инвестиций, конечно, не радует. Экономика России слишком большая и в меньшей степени зависит от иностранных инвестиций, чем другие страны СНГ или Восточной Европы. Однако в данном факте, конечно, ничего хорошего нет.

Дальше все не менее печально. Общий экспорт из России сократился на 14% по сравнению с первым кварталом предыдущего года. Несырьевой экспорт остался стабильным — $40,1 млрд против $39,4 млрд год назад. Сырьевой экспорт (нефть, газ трубопроводный и СПГ, нефтепродукты) упал на 24,5%, до $47,7 млрд, на фоне резкого падения цен на нефть и внешнего спроса. Почти вдвое сократились поставки трубопроводного газа с $14,1 млрд до $7,1 млрд.

Экспорт газа упал из-за теплой зимы в Европе и увеличенных закупок газа в конце 2019 года еще до того, как Газпром договорился о продлении контракта на транзит через Украину. Импорт в Россию остался на неизменном уровне и составил $55,7 млрд. Но в предстоящие кварталы он существенно снизится, так как скажутся ослабление рубля и общее падение внутреннего спроса.

Можно сделать вывод, что 2020 год будет очень сложным для России и мировой экономики в целом. Будет хорошо, если Goldman Sachs прав и мировая экономика начнет восстановление в третьем квартале. К 2021 году, по мнению аналитиков Goldman Sachs, цены на нефть могут достичь $52,50 за баррель.

Однако цена на нефть принципиальна для бюджета, а не экономики в целом. Для экономики более важны спрос и деловая активность. Будет хорошим результатом, если по итогам 2020 года падение экономики России не превысит 4%», — считает эксперт.

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