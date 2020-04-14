Казань, , 08:57 — REGNUM В Татарии с 13 апреля самозанятым гражданам разрешено возобновить работу. Для того, чтобы получить разрешение, нужно через личный кабинет на портале цифровых пропусков указать ИНН. Еще одно основное условие — хотя бы один оплаченный профессиональный налог в 2019 или 2020 годах. Пропуск будет действовать с 8:00 до 20:00 мск, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Во время режима самоизоляции самозанятые смогут получить разрешение на некоторые виды работ: на курьерскую доставку (если необходимо доставить собственную продукцию или, если гражданин работает курьером); на проезд к производственному помещению; на закупку материалов или сырья; на оказание услуг такси (если самозанятый работает таксистом).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта в Татарии введен режим самоизоляции.

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За передвижение по Татарии без специального пропуска со 2 апреля вводятся штрафные санкции.

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