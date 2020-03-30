Казань, , 17:21 — REGNUM В Татарии глава республики Рустам Минниханов с 30 марта ввел режим всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает руководитель оперативного штаба по противодействию коронавирусу, вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Режим распространяется не только на пожилых, а на всех жителей республики. Новая жесткая мера, по словам вице-премьера, лучший способ предотвратить заражение.

«Прошу не нарушать режим самоизоляции и не покидать дома, за исключением, когда нужна экстренная помощь», — добавила она. Право покидать помещения остается у сотрудников предприятий непрерывного цикла, учреждений здравоохранения, работников продовольственных магазинов.

Также с 30 марта приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.

Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который в течение одного-двух дней доведут до жителей Татарии, сообщает «Бизнес-online».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на 12:00 30 марта, в Приволжском федеральном округе выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб России. Всего в Поволжье заражение COVID-19 подтверждено у 98 человек.

Так, три новых случая инфицирования подтвердили в Кировской области, по два новых заражения — в Пермском крае, Саратовской области и Марий Эл, один — в Оренбургской области.

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